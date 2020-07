Roma, Castel Romano: l'outlet fa boom dopo il coronavirus

Negli ultimi mesi si è stati stati testimoni di un cambio drastico delle proprie abitudini e il post lockdown ha imposto di rivedere completamente tanti aspetti della propria vita. Anche i tanti ambiti e attesi saldi estivi cambiano rotta e partono ufficialmente il primo agosto in gran parte delle regioni italiane, Lazio incluso.

A Castel Romano Designer Outlet e in tutti gli altri 4 Centri italiani del Gruppo anglosassone McArthurGlen – Barberino, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle – in attesa dei saldi, stanno per arrivare le Promozioni d’Estate che, dal 16 al 31 luglio 2020, renderanno l’esperienza di shopping indimenticabile con offerte imperdibili fino al 50% sui prezzi outlet. A quasi due mesi dalla riapertura del 18 maggio – dopo la chiusura eccezionale dovuta al Covid19 lo scorso 12 marzo – l’outlet punto di riferimento per i romani e per i turisti che visitano la Capitale non può che ritenersi soddisfatto dell’andamento del Centro. Di settimana in settimana si è assistito ad un costante aumento di visitatori che si sono regalati una giornata speciale a passeggio all’aria aperta tra le proposte di marchi italiani ed internazionali – come Calvin Klein, Moschino, Versace, Etro, Ermenegildo Zegna, Michael Kors – vivendo un momento di condivisione in famiglia o con gli amici, nel più rigoroso rispetto delle regole sanitarie. “I nostri visitatori hanno scelto di tornare nel nostro Centro sin dal primo giorno di riapertura, la qualità e la diversificazione dei brand, unita all’impeccabile organizzazione McArthurGlen – che ha garantito shopping in sicurezza – ci hanno premiato” – commenta Enrico Biancato, Centre Manager di Castel Romano Designer Outlet. “Non dimentichiamoci che il nostro Centro garantisce oltre 1.500 posti di lavoro, di cui il 70% è rappresentato da donne. Una realtà economica imprescindibile per il territorio, che dobbiamo rispettare soprattutto in momenti di difficoltà come questo”.









In questi primi mesi i visitatori non sono quindi mancati e alcune categorie di beni hanno conosciuto persino un interesse maggiore del solito e tracciano i trend per questa estate. Vince l’informalità, il casual wear e lo sport all’aria aperta. Primeggia la moda per bambini e si fa sempre più spazio in casa per la biancheria e gli articoli per la cucina.









Inoltre, grazie alla recente riapertura delle frontiere, il Centro accoglie giorno dopo giorno sempre più turisti e si inizia a respirare aria di normalità riscontrando anche dagli stranieri la stessa risposta entusiastica avuta dai consumatori locali sin dai primi giorni. La sicurezza degli ospiti è sempre la massima priorità; all’entrata personale addetto misura la temperatura dei clienti per accertarsi non sia superiore ai 37,5°C e si trovano i dispositivi di protezione individuale (mascherine e guanti) a disposizione di chi ne ha bisogno. Inoltre, tra le vie del Centro sono stati posizionati adesivi per agevolare il distanziamento sociale e all’ingresso di ogni negozio è stata posizionata una segnaletica molto chiara che ricorda le quattro principali regole da rispettare, l’uso della mascherina, l’igiene accurata, la distanza di sicurezza e il pagamento contactless. Le Promozioni D’Estate prevedono molte proposte in tema vacanze: dalla sofisticata moda mare di Villebrequin, ai temporary store di Sundek e Havaianas, agli intramontabili Gallo, Crocs, North Sails. Per il tempo libero da non perdere le proposte del nuovo store Timberland, e degli evergreen Levi’s, Roy Roger’s, Converse. Lo sport, grande protagonista di questo periodo, è garantito da brand come Adidas, Nike, Under Armour, Asics.









Da segnalare la nuovissima apertura dello store Peserico, brand di alta sartoria per un perfetto total look al femminile. McArthurGlen Castel Romano Designer Outlet, Via Pontina, uscita Castel Romano, Roma



Orario di apertura: lun-dom dalle 10:00 alle 20:00. Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Luglio 2020, 19:37

