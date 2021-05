Roma, le cassette rosse delle Poste diventano digitali e artistiche

Parte a Roma la rivoluzione digitale ed “estetica” delle storiche cassette d’impostazione dal colore rosso vivo che dal 1961 caratterizzano l’intero territorio nazionale e costituiscono uno dei simboli di Poste Italiane riconoscibile da tutti.





Negli spazi dello storico ufficio postale Roma Prati in viale Giuseppe Mazzini, sono state presentate le prime cassette postali “Smart” della Capitale e le prime cassette “Paint” in Italia.



A Piazza Navona, da oggi venerdì 21, entrerà in funzione la prima cassetta postale “Smart” della città e nei prossimi giorni ne saranno installate altre in diversi punti nevralgici del centro storico a iniziare da Piazza di Montecitorio, Piazza Di San Bernardo, Piazza Bologna, Via Nazionale, Via Di Sant'Agostino, e Piazza Di Sant'Eustachio. In questa prima fase si arriverà complessivamente a posizionare oltre 15 cassette “Smart” nella sola città di Roma.



Dotate di uno schermo ad e-ink, le nuove cassette “Smart” sono corredate di sensori in grado di percepire la presenza di lettere al loro interno in modo da ottimizzare i giri di raccolta della corrispondenza. Oltre a questa particolarità, le cassette possono registrare temperatura, umidità e i livelli di inquinamento (diossidi di azoto e particolati), funzionando quindi come vere e proprie centraline di rilevamento. I dati vengono visualizzati e aggiornati periodicamente sul display e-ink a bassissimo consumo di energia (la batteria integrata nella cassetta dura un anno), resistente alle intemperie e protetto da vetro blindato. Le nuove cassette digitali, inoltre, consentiranno a Poste Italiane di veicolare informazioni ai cittadini sul Comune di riferimento.



Presentate anche le prime coloratissime cassette “Paint” in Italia. I primi venti esemplari, saranno a breve posizionati i vari punti della città di Roma e costituiranno un vero e proprio esempio di come sia possibile coniugare tradizione e nuovi linguaggi. La realizzazione di questo obiettivo è stata affidata all’opera di Gojo, Pao, Amina Ferracini, Picnu, About Ponny, cinque giovani street artist italiani e stranieri i quali, ciascuno con il proprio inconfondibile stile, hanno saputo rendere “uniche”, ma ugualmente riconoscibili, le classiche cassette d’impostazione.

Le cassette Paint verranno installate in sinergia con le SmartLetterBoxes con schermo, infatti queste ultime mostreranno sullo schermo l’indirizzo degli elementi della collezione Paint in prossimità invitando gli utenti a visitarle.

In linea con la sua missione sociale, Poste Italiane prosegue parallelamente con l’attività di sostituzione e manutenzione cassette postali per riqualificare lo spazio urbano e l’installazione di cassette di ultima generazione anche nei Piccoli Comuni. Senza schermo, le cassette nei Comuni sotto i 5000 abitanti hanno le medesime funzionalità delle cassette “smart”.

I dati rilevati sono consultabili all’indirizzo https://www.posteitaliane.it/piccolicomuni inserendo il nome del comune. In Italia le cassette postali sono circa 40.000 di cui circa 600 presenti a Roma Città. L'iniziativa è coerente con i principi ESG sull'ambiente, il sociale e il governo di impresa, rispettati dalle aziende socialmente responsabili, che contribuiscono allo sviluppo sostenibile del Paese.



Ultimo aggiornamento: Venerdì 21 Maggio 2021, 12:55

