Casa popolare ai rom, Casal Bruciato torna in piazza: «Qui gli zingari non li vogliamo»

"Noi gli zingari non li vogliamo. Ci sono tanti italiani senza casa ne lavoro". E' lo slogan degli abitanti del tiburtino dopo l'arrivo delle famiglie rom a Casal Bruciato. Il rischio tumulti e di nuove rivolte da parte dei residenti è dietro l'angolo ed è molto alto. Proprio come a Torre Maura si temono atti eclatanti di esponenti di frange politiche di estrema destra. Attimi di tensione si sono registrati ieri mattina nel quartiere a ridosso di via Tiburtina, quando un contingente composto da poliziotti, carabinieri e agenti della polizia locale di Roma capitale hanno scortato una famiglia nomade in via Sebastiano Satta era stato gli era assegnato un alloggio popolare. Il nucleo famigliare di quattordici persone ex residenti nel campo La Barbuta, teatro di illegalità e malaffare dove due settimane fa era stata rapinata una giornalista televisiva, andranno ad abitare in un appartamento di cento metri quadri. La polveriera di malcontento e degli animi particolarmente surriscaldati rischia di esplodere dopo che il quartiere era stato già teatro di accese proteste il sette aprile scorso in concomitanza degli scontri tra residenti e forze dell'ordine avvenuti a Torre Maura contro l'occupazione di un centro di prima accoglienza da parte di alcuni cittadini rom inviati dal Campidoglio. In quell' occasione proteste misero in fuga gli inquilini legittimi. Nella notte però, l'appartamento venne occupato da una ragazza madre con il figlio. Il quartiere di Casal Bruciato organizzò un presidio permanente per evitare che la giovane occupante venisse sfrattata. Ferma la reazione della presidente del IV municipio Roberta Della Casa: «Andiamo avanti con il piano di assegnazione delle case popolari sottolinea la minisindaca nonostante le proteste. I criteri che abbiamo stabilito sono nella piena legalità e non ci lasceremo intimorire da nessuno». Per Stefano Borrelli portavoce del comitato spontaneo di Casal Bruciato invece: «I quattordici rom che si sono visti assegnare la casa sono stati scortati da quaranta agenti. Sono diventati come i parlamentari con la scorta».



