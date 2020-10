Passa con il rosso su un'auto rubata e non si ferma all'alt: arrestato, è un Casamonica

Passa con il rosso e viene inseguito dai carabinieri dalla Tuscolana fino a Grottaferrata. Il protagonista della vicenda è un 58enne appartenente ai Casamonica. L'uomo alla guida di una Ford Ka, questa notte poco dopo l'una, è passato con il semaforo rosso su via Tuscolana. I carabinieri che erano nei pressi, gli hanno intimato l'alt ma il 58enne ha proseguito la sua corsa nonostante la radiomobile dei militari ed altre unità in appoggio lo inseguissero. A velocità sostenuta ha forzato diversi posti di blocco danneggiando almeno 3 auto dei carabinieri, transitando nei quartieri del Quadraro-Tor Tre Teste fino ad arrivare a Grottaferrata dove un'auto dei militari ha sbarrato la strada e lui è stato costretto a fermarsi. La macchina su cui viaggiava è risultata rubata due giorni prima a Roma, ed anche per questo l'uomo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e ricettazione.

Ultimo aggiornamento: Martedì 13 Ottobre 2020, 13:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA