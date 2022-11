Senza personale tecnico il Campidoglio butta i fondi: addio a 4,7 milioni al Municipio 10. L'assessore Catarci: ora assumiamo

di Lorena Loiacono

Sono circa 250mila i residenti del Municipio 10, quello di Ostia. Ma negli uffici municipali c’è una sola persona che può avviare bandi e lavori sulle strade di tutto il territorio. Anzi, non è neanche una intera: visto che la stessa persona è divisa a metà con un altro municipio. Una sorta di part time della manutenzione ordinaria delle strade. Della sicurezza stradale, visto che le buche a Roma possono essere letali. E risultati infatti si vedono: le voragini restano lì da anni, mentre i fondi stanziati spariscono perché nessuno avvia le procedure per spenderli.

Leggo, nerll’edizione di ieri, ha denunciato lo scandalo di Casal Palocco dove da anni, lungo le strade principali, ci sono buche, crepe e dossi creati soprattutto dalle radici dei pini. Un dissesto tale che la vecchia amministrazione, sotto la Giunta Raggi, stanziò circa 7 milioni di euro: una prima tranche, per la pista ciclabile, è andata perduta perché nessuno ha avviato i lavori entro il 31 dicembre dello scorso anno.

E adesso sta accadendo la stessa cosa con 4,7 milioni di euro: entro il 31 dicembre 2022 vanno impegnati altrimenti sfumano. Il presidente del Municipio 10, Mario Falconi, ha già dichiarato che non riuscirà a spenderli ma che chiederà alla Ragioneria del Campidoglio l’autorizzazione a dirottarli (e, si spera, a spenderli) nel 2023.



Ultimo aggiornamento: Martedì 29 Novembre 2022, 07:00

