Pugni in faccia al veterinario per costringerlo a visitare il cane della fidanzata, scavalcando la fila: bullo preso

Un altro episodio di sopraffazione, scene di inaudita violenza urbana che accadono nelle vicinanze del quartiere di San Basilio. Un ambulatorio veterinario è stato infatti “trasformato” in un ring sotto gli occhi delle persone in attesa di far visitare i loro amici a quattro zampe.



Proprio fra i “pazienti” in fila, che aspettavano disciplinatamente il proprio turno per entrare nella stanza del medico, uno ha perso la pazienza e - dopo aver sfondato la porta della sala visita - ha sferrato due pugni in faccia al veterinario obbligandolo a visitare in cagnolino della fidanzata. Prima di colpire il professionista con il pugno, il malvivente ha trascinato fuori un’altra signora che stava facendo controllare il proprio cane ed ha preso calci alcune scrivanie e suppellettili, distruggendole.



L’uomo, insieme alla fidanzata, è fuggito a bordo di un’automobile alla quale però aveva smontato la targa posteriore. Ma un testimone, che si trovava all’esterno dell’ambulatorio, ha annotato il numero di quella anteriore e il pregiudicato, un 26enne di San Basilio, è stato identificato. Il fatto è avvenuto a nella zona di Casale Monastero. Immediate le indagini della Polizia, che ha denunciato il responsabile per il reato di lesioni e danneggiamenti.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Giugno 2022, 07:35

