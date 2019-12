Roma, cosa fare a Capodanno: tutti gli eventi per trascorrere l'ultimo giorno del 2019

Lunedì 30 Dicembre 2019, 22:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per romani e turisti che passeranno il, ecco una selezione ditra cui scegliere per passaree brindare all'. Molte le occasioni per festeggiare, a partire proprio dallaal. Non mancano gli spettacoli a teatro ed addirittura il cinema.inizia alle 21.10 alcon Deep Nature, lo spettacolo di luci, proiezioni e musica dedicato al pianeta con immagini realizzate dai videoartisti Armand Ducks e Officine_K, mentre alle 21.25 sarà il racconto di Ascanio Celestini che riprende la tradizione orale dei cantastorie nello spettacolo La Terra inventata e duetterà con la Rustica X Band, orchestra di bambini e adolescenti. Alle 22.10 sarà il turno dello show aereo Sylphes, della compagnia spagnola Aerial Strada. Mezz'ora più tardi, alle 22.55 la musica rock di Carmen Consoli fino alle 23.50 quando inizierà il conto alla rovescia per il nuovo anno e per lo spettacolo pirotecnico a cura di Acea con musica dal vivo. A salutare il nuovo anno, la musica urban di Priestess, artista rap che ha dedicato a nomi di donne famose la maggior parte dei suoi pezzi e che scalderà l'atmosfera in attesa di Skin, leader degli Skunk Anansie, che salirà sul palco del Circo Massimo alle 00.30 . Infine alle 2.30 il dj set di Lady Coco. Link al programma completo Tra le molte proposte per brindare al nuovo anno a Roma, una buona idea potrebbe essere trascorrere una serata di sane risate con il comico romano Enrico Brignano che per l'occasione sarà al Palazzo dello Sport di Roma. Insieme a lui anche una band e un nutrito corpo di ballo che hanno il compito di trasportare il pubblico verso il nuovo decennio. Per informazioni sull'orario, il programma della serata ed i biglietti, questo è il sito di riferimento La comicità napoletana di Buccirosso ritorna sulla scena romana, anche per la notte di Capodanno con lo spettacoloLa rottamazione di un italiano perbene, al Sala Umberto (fino al 19 gennaio). Tra fallimenti d'impresa, risse familiari, problemi personali, con le tasse ed Equitalia, ritroviamo la compagnia di Carlo Buccirosso in una divertente commedia tra allegria e cinismo, la cifra stilistica del comico partenopeo. Per la serata di Capodanno oltre allo spettacolo anche la possibilità di cenare e brindare. Sul sito del teatr o le informazioni.Il Parco divertimenti del cinema e della tv di Roma per la notte di San Silvestro propone un programma di 6 spettacoli e concerti dal vivo, a cui si unisce la possibilità di usufruire di un totale di 40 attrazioni e di ballare nelle 5 discoteche del parco. L'ingresso è consentito a partire dalle 18 e fino alle 6 del 1° Gennaio. Sul sito è possibile prenotare anche il tipo di cenone in 5 location diverse. E per i bambini anche il Capodanno sulla neve. Questo il link per le informazioni.Non manca la musica dell'Orchestraccia, in uno dei quartieri più rappresentativi di Roma, la Garbatella. Dalle 18 del 31 e fino all'alba del nuovo anno, il live dell'Orchestraccia in Piazza Damiano Sauli, evento completamente gratuito e organizzato da Mompracem Srl in collaborazione con la Regione Lazio e il Municipio Roma VIII, condotto da Gio Di Sarno. Alle 18.00 hanno inizio le attività per i più piccoli, poi si passa alle esibizioni degli artisti dell’Accademia Spettacolo Italia, per partire - alle 23 - con lo show del collettivo rock-folk romano più amato, e concludere ballando fino all'alba con musica e dj. Qui la videointervista all'Orchestraccia.Circa 1200 copie per il re degli incassi del cinema italiano, Checco Zalone, che ritorno in sala con Tolo Tolo a partire dal 1° Gennaio. Dunque subito dopo la mezzanotte, i cinema The Space offrono la possibilità di vedere il nuovo film di Zalone con uno spettacolo speciale già alle 00.05. Questo il link per acquistare i biglietti.Il 2019 a Frascati, la cittadina dei Castelli Romani, si chiude con la tradizionale parata musicale di alcune importanti high school band americane, per un totale di 450 giovani musicisti, che si esibiranno alle 11,30 e alle ore 15,30 in tre distinti punti della città, passeggiata Belvedere, in Piazza San Pietro e in Piazza del Mercato. È dal 2007 che Frascati ha introdotto la tradizione di salutare l’anno con concerti ed esibizioni musicali di bande musicali americane che il giorno seguente, il primo giorno del 2020, saranno anche a Roma, a partire dalle 15:30, in piazza del Popolo.