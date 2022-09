Asfalto nuovo ma al Torrino resta il limite dei 30 km/h: la rimozione di "cartello pazzo" parte con 18 mesi di ritardo

di Lorena Loiacono

Via i “cartelli pazzi” dal Torrino. È iniziata la rimozione dei cartelli con il limite di velocità imposto a 30 km orari su strade che, invece, non dovrebbero averlo. Una vittoria per Leggo, che aveva denunciato l’inutilità del provvedimento il 13 luglio scorso, mostrando le foto in cui era chiaro che la dicitura “presenza di buche” sotto al limite di 30 km/h fosse falsa. Cartelli posti invece su strade lisce come tavoli da biliardo, quindi come a Roma se ne vedono poche. E allora perché quel limite?

Semplice, i cartelli arrivano da una determina dirigenziale del 2018, quando le buche c’erano, ma poi non sono stati tolti da quando (oltre un anno e mezzo fa) l’asfalto è stato rifatto. Una disattenzione che ha provocato non pochi problemi agli automobilisti che, violando quel limite ingiustificato e guidando a 40 km orari (quindi al di sotto del limite urbano dei 50 km/h) hanno rischiato multe da 700 euro e 3 punti tolti dalla patente.

Insomma, chi avrebbe dovuto ripristinare tutta la strada - anche la segnaletica - non lo ha fatto. In quella determina erano coinvolte 30 strade, Tra cui via dell’Oceano Indiano, via di Trigoria, via della Grande Muraglia, via del Pianeta Terra e via Colombo.



Ultimo aggiornamento: Venerdì 16 Settembre 2022, 07:00

