Roma, Gualtieri lancia il piano per il rilascio della carta d'identità elettronica senza appuntamento

Roma cambia passo per quenato riguarda il rilascio della carta d'identità elettronica, dopo le tante difficoltà degli ultimi mesi, durante i quali trovare un appuntamento in alcuni municipi era impossibile. «Oggi presentiamo il primo piano accelerazione della carta d'identità elettronica. A Roma ci saranno tre chioschi con sei postazioni per andare senza appuntamento e 14 postazioni in otto biblioteche comunali per rilascio Cia». Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, durante la conferenza stampa per illustrare le nuove modalità di presentazione online delle domande per il cambio di residenza. «In questo modo avremo sette mila Cia al mese dai chioschi e sei mila dalle biblioteche», ha aggiunto

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Febbraio 2022, 19:06

