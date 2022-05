Roma, Carpano (LC): «Nel sottopasso di Termini degrado e abbandono inaccettabili, presentata mozione»

Cumuli di rifiuti e giacigli di fortuna dei senza fissa dimora. E’ questo lo scenario visibile da chi ogni giorno percorre il sottopasso della stazione Termini che collega via Marsala a via Giovanni Giolitti, ovvero i quartieri San Lorenzo ed Esquilino. Un punto di snodo fondamentale per romani e turisti che oggi versa in uno «stato di degrado e abbandono inaccettabili» come denunciato da Francesco Carpano il consigliere della Lista Calenda che su Twitter posta un video del tunnel. «Come lista 'Calenda sindaco' abbiamo presentato un atto per bonificare l’area, avere un presidio fisso di sicurezza, far intervenire i servizi sociali per i senza fissa dimora».

Leggi anche > Roma, morto folgorato mentre esegue lavori di potatura: Antonio aveva 29 anni

Nella mozione firmata da Carpano, Flavia De Gregorio e Dario Nanni, il gruppo lista Calenda sindaco chiede all'Assemblea capitolina di impegnare sindaco e assessori competenti per «lo sgombero e la bonifica del sottopasso, l'intervento dei servizi sociali per aiutare i senza dimora ad uscire da questa situazione di emarginazione sociale, anche attraverso l’attivazione di un tavolo con le associazioni del terzo settore che già operano in quel quartiere e la messa a sistema di patrimonio pubblico per strutturare centri notturni e diurni». Sul fronte sicurezza si chiede «l'installazione di telecamere e la limitazione della velocità di circolazione dei veicoli nel sottopasso, in quanto i senzatetto che lo abitano rischiano di essere investiti e un presidio fisso e pattuglie a piedi che controllino la zona della stazione Termini e del sottopasso».

Una situazione quella del sottopasso di Termini, «considerato una delle zone più pericolose e degradate di Roma» che secondo i tre consiglieri capitolini ha ricadute economiche e sulla reputazione dell'area. «I piccoli imprenditori che gestiscono strutture ricettive nei dintorni della stazione Termini, hanno visto calare le prenotazioni e quindi il loro fatturato, a causa del degrado che, specialmente la sera, caratterizza la zona. Questa situazione di pericolo e di degrado - si legge ancora nel documento - contribuisce a scacciare i turisti e ad annoverare Termini come una zona da non frequentare, nonostante la sua posizione centralissima, ricca di negozi e monumenti ed è evidente che non sia un bel biglietto da visita per la Capitale».

#Sottopasso di Termini. Degrado e abbandono inaccettabili. Come @calendasindaco abbiamo presentato un atto per bonificare l’area, avere un presidio fisso di sicurezza, far intervenire i servizi sociali per i senza fissa dimora. pic.twitter.com/TTsCQt8i5t — Francesco Carpano (@F_Carpano) May 4, 2022

Ultimo aggiornamento: Giovedì 5 Maggio 2022, 00:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA