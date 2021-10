Roma, Carabinieri sorvegliano il Palazzo dei Congressi in vista del G20

Armati e con giubotto antiproiettile, i Carabinieri sorvegliano il Palazzo dei Congressi a Roma, dove, nel weekend del 30 e 31 ottobre, si terrà il vertice del G20, sotto la presidenza italiana. In vista del summit internazionale, nella Capitale ci sono forti limitazioni alla viabilità cittadina.

Leggi anche - Roma, lo strano caso delle schede senza nomi né preferenze. «Verbali vuoti in centinaia di sezioni»

Fino al 31ottobre, sono stati disposti divieti di transito e parcheggio in diverse aree limitrofe alla zona dell'Eur, in cui si terrà il G20, ma anche in altre parti di Roma dove sono in programma cerimonie e visite. Migliaia di agenti delle forze dell'ordine sono stati mobilitati in tutta l'area dell'Eur per garantire la massima sicurezza.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 25 Ottobre 2021, 16:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA