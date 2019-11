Roma, carabinieri nelle piazze dello spaccio: arrestati 3 pusher a San Basilio

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Montesacro, nel corso dei pattugliamenti quotidiani nel quartiere di San Basilio, hanno arrestato 3 pusher romani di 19, 30 e 39 anni, tutti già conosciuti alle forze dell'ordine, per detenzione si fini di spaccio di sostanze stupefacenti.



Inutile il tentativo dei tre di disfarsi delle tantissime dosi. Questa volta le 'vedettè sono state raggirate dai Carabinieri in borghese che sono piombati addosso ai pusher senza dargli il tempo di far sparire la droga. I militari li hanno sorpresi in via Corinaldo, trovandoli in possesso di 100 g di cocaina, suddivisi in dosi pronte per essere vendute. Il ragazzo di 19 anni è stato posto agli arresti domiciliari mentre gli altri due sono stati trattenuti in caserma in attesa del rito direttissimo. Venerdì 22 Novembre 2019, 11:23

