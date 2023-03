Roma, Caput Mundi a cento metri da San Pietro

di Lea Gasparoli

Un investimento di dieci milioni di euro. Una superficie complessiva di undici mila metri quadrati. Una selezione di brand innovativi e di nicchia, italiani e stranieri, alcuni dei quali al loro debutto in Italia, a poco più di 100 metri dal colonnato di San Pietro.

Monica Lucarelli, Assessora alle Politiche della Sicurezza, Attività Produttive e alle Pari Opportunità del Comune di Roma insieme a Roberto Pacini, Amministratore Delegato GASAK, e Gaetano Nicolosi, presidente del consiglio di amministrazione di GASAK (Società che gestisce Caput Mundi), hanno formalmente inaugurato la struttura che aprirà al pubblico a partire da oggi 16 marzo.

Fare shopping al centro del mondo, ammirare l’arte moderna e contemporanea, fruire della tecnologia più innovativa e sostenere la comunità. Tutto questo è CAPUT MUNDI, il nuovo Mall nel cuore di Roma. Non solo shopping, ma anche arte e solidarietà. CAPUT MUNDI infatti, ospita eventi culturali e mostre d’arte dedicate ad artisti moderni e contemporanei e dà grande attenzione al tema della solidarietà sociale, con il progetto ETHI-Call, mirato a rendere lo shopping anche uno strumento di sostegno sociale. Il progetto prevede la collaborazione con GOODIFY, la piattaforma che trasforma gli acquisti in donazioni benefiche certificate a favore delle organizzazioni che si battono per un mondo migliore.

La prima mostra vanta opere di assoluto prestigio. Tra queste ricordiamo cinque superlative opere di Andy Warhol: KIKU (serigrafia su cartoncino), LIZA MINNELLI (cover originale firmata da Andy Warhol e Liza Minnelli dell’album live at carnagie all), MARYLIN (serigrafia), FISH (serigrafia su carta da parati), E LIZA MINNELLI IN BLUE GROUND (colori acrilici stesi con telai ). In mostra anche due opere di Ernesto Lamagna - Pinocchio e Adda Passà ‘a Nuttata -, di Stefano Bressani – Disaster Tree – le sculture di Maria Luisa Taddei , e numerosi arazzi e tappeti di varie epoche.

Il concept architettonico, firmato da WAFERSTUDIO per GruppoCOMUNICAZIONE®,

è pensato per rendere lo spazio particolarmente accogliente e stimolante per i suoi visitatori, dando visibilità non solo al prodotto commerciale, ma coinvolgendo in modo parallelo i visitatori con emozioni e sensazioni inaspettate durante lo shopping. Il progetto impiantistico all’avanguardia dello Studio Stimp, diretto dall’Ing. Sergio Giuseppini, ha consentito, tra l’altro, di certificare il Caput Mundi come “Covid Free”: grazie a sistemi di filtraggio e sanificazione costante dell’aria si garantisce agli ospiti del Caput Mundi il pieno godimento delle molte esperienze offerte in piena libertà e sicurezza.

Anche l'innovazione è un elemento distintivo di Caput Mundi, grazie alla selezione accurata di esclusive tecnologie derivanti dalla partnership con Sony, orchestrata dal system integrator Envision, società italiana focalizzata nei sistemi IoT per gli edifici e le città intelligenti del futuro. All'interno del Boutique Mall sono infatti installati sistemi di Digital Signage con moltissimi grandi LED Display di Sony che renderanno, attraverso messaggi e immagini, l'esperienza del visitatore interattiva e accattivante. Il centro commerciale, inoltre, e potrà essere il punto di partenza alla scoperta del meraviglioso centro di Roma: all’interno del Mall sarà possibile prenotare alcune visite guidate ai siti di interesse storico e artistico limitrofi, raggiungibili a piedi, abbinando così allo shopping la scoperta o ri-scoperta delle meraviglie di Roma.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Marzo 2023, 15:38

