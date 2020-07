Roma caput furti, nella Capitale rubate 15.835. Dai Parioli all'Eur ecco i quartieri dove i ladri impazzano

Solo Napoli batte Roma. Non stiamo parlando di calcio. Ma di furti d'auto. La Capitale è seconda nella speciale classifica per i veicoli rubati. Prima la città partenopea.. A redigere la classifica è stata LoJack Italia, una società leader di mercato in Italia e in Europa nei servizi di recupero dei veicoli rubati, con il “Dossier sui furti d'auto” che ha raccolto e analizzato i dati forniti dal Ministero dell’Interno sul 2019 e li ha integrati con quelli provenienti da elaborazioni e report nazionali e internazionali sul fenomeno. Nel 2019 a Roma le auto rubate sono state 15.835, ovvero circa 43 al giorno: solo il 25% sono state recuperate.



I QUARTIERI PIU' COLPITI

Ed emergono dati interessanti: il quartiere più bersagliato dai ladri è Prati. Seguito da Parioli, Monte Mario e l'Eur. Sicuramente per via dei tanti uffici e studi di professionisti che lasciano l'auto parcheggiata in strada per molto tempo. I veicoli più rubati? In vetta alla lista ci sono le smart. Seguite a ruota da Fiat 500 e Panda. Rubatissime anche le Audi con i suoi suv.



IL RAPPORTO

Nel 2019 i furti d’auto si sono concentrati prevalentemente in 5 Regioni, quelle tradizionalmente più “appealing” per questo business. Il primato spetta alla Campania con 23.554 furti: 1 episodio su 4 a livello nazionale è avvenuto qui. A distanza, seguono Lazio (17.021), Puglia (16.389), Sicilia (13.178) e Lombardia (10.013). Complessivamente, in queste Regioni si registra l’84% delle complessive sottrazioni.

Il calo del numero delle auto rubate, nel 2019 95.403 (oltre 261 al giorno e 11 ogni ora), ha segnato una decisa polarizzazione del fenomeno, a testimonianza di un business criminale che si focalizza sulle Regioni di origine delle organizzazioni criminali e in quelle in cui queste intessono maggiormente i propri interessi economici. A preoccupare particolarmente è però il continuo calo dei recuperi, lo scorso anno 34.196 vetture sono state restituite ai legittimi proprietari. Delle restanti oltre 61.000 auto si sono perse le tracce, instradate verso mercati esteri (soprattutto est Europa) o utilizzate per alimentare il redditizio business dei pezzi di ricambio. Così il tasso nazionale di recupero delle auto rubate è sceso dal 40% al 36%, toccando la percentuale più bassa degli ultimi anni. Ultimo aggiornamento: Tuesday 28 July 2020, 18:30

