Alessandro Di Carlo al Teatro Garbatella nello Speciale Capodanno

Lunedì 30 Dicembre 2019, 16:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA

“Capodanno a” con. Dalle ore 18.00 del 31 dicembre all'alba del 1 gennaio, concerto, DJ-Set e cenone in piazza Damiano Sauli a Roma.In occasione della notte di San Silvestro l’Orchestraccia è pronta a chiudere il 2019 e ad iniziare il nuovo anno con unin Piazza Damiano Sauli, storica location cinematografica situata nel cuore di uno dei quartieri più rappresentativi ed affascinanti di Roma: la Garbatella.Il “Capodanno a Garbatella”, evento completamentee organizzato da Mompracem Srl in collaborazione con la Regione Lazio e il Municipio Roma VIII, sarà condotto da Gio Di Sarno. Si inizia alle 18.00 con le attività per i più piccoli, per proseguire poi con le esibizioni degli artisti dell’Accademia Spettacolo Italia e poi alle 23.00 con l’attesissimo show del collettivo rock-folkpiù amato. Musica e dj accompagneranno il pubblico sino all’alba per festeggiare il Capodanno.L’appuntamento sarà il primo di una serie di iniziative programmate dall’VIII Municipio in occasione del Centenario della