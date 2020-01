Bianca è la prima nata del 2020: a Roma è venuta al mondo venti secondi dopo la mezzanotte

Sono state 38 le persone soccorse nelle due tende che erano state allestite per la festa di Circo Massimo: tutti codici bianchi e verdi. Altri 9 pazienti sono stati trasportati dal 118 in ospedale, un in codice giallo e otto verdi.sono state tre le persone che hanno richiesto soccorso al 118 per ustioni e traumi legati allo scoppio di materiale pirotecnico. Circa 150 quelle che invece hanno richiesto soccorso per intossicazione da alcol.