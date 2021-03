Roma Capoccia... tutti dal barbiere. E scatta l'assalto ai supermercati

Tutti in fila (ordinata e distanziata) dal parrucchiere o dall’estetista, in una domenica decisamente insolita per negozianti e clienti. Con l’arrivo della zona rossa, in vigore da oggi, i romani hanno deciso di approfittare delle ultime ore di restrizioni minime e godersi gite fuori porta o prendere appuntamenti in extremis per tagliare i capelli. Il tempo, però, è stato clemente solo nella giornata di sabato.

Proprio due giorni fa si è registrato un notevole afflusso verso il litorale, con tanti romani che hanno scelto di godersi l’ultimo pranzo al mare prima delle settimane di maggiori restrizioni, complice il clima soleggiato e decisamente primaverile. Una scena che non si è ripetuta invece ieri, a causa dell’ondata di maltempo che ha colpito un po’ tutta la provincia di Roma.

L’ultima domenica in zona gialla, invece, è stata soprattutto il giorno dell’assalto ai negozi per la cura della persona. Un po’ tutti i cittadini del Lazio sono rimasti spiazzati dal doppio salto dalla zona gialla a quella rossa e già da giovedì, quando l’annuncio della zona rossa era stata anticipata di un giorno rispetto all’ufficialità, in molti avevano cercato di prendere appuntamento dal parrucchiere e dall’estetista. Molti negozianti, che ora saranno costretti ad una lunga chiusura forzata, hanno deciso di restare aperti anche per tutta la giornata di ieri, consentendo così a chiunque di tagliare i capelli o approfittare di servizi estetici. Da registrare un clamoroso assalto ai supermercati, costante per tutto il week-end: non si tratta della stessa psicosi di inizio lockdown dello scorso anno, ma tante famiglie, con tutti i figli costretti al 100% della didattica a distanza, hanno probabilmente preferito fare scorte per l’intera settimana.

