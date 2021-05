Roma Capitale, il ministro Gelmini istituisce una commissione

Il ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Mariastella Gelmini, ha istituito presso i suoi uffici, firmando un apposito decreto, una Commissione che avrà compiti di studio, supporto e consulenza sul tema di Roma Capitale.

La Commissione è cosi` composta: Francesco Saverio Marini, professore ordinario di `Istituzioni di diritto pubblico` presso l`Universita` degli Studi di Roma Tor Vergata, che coordinera` i lavori; Margherita Interlandi, professore ordinario di `Diritto amministrativo` presso l`Universita` degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale; Alessandro Sterpa, professore associato di `Istituzioni di diritto pubblico` presso l`Universita` degli Studi della Tuscia; Gino Scaccia, professore ordinario di `Istituzioni di diritto pubblico` presso l`Universita` di Teramo e coordinatore del Settore legislativo; Davide De Lungo, ricercatore di `Istituzioni di diritto pubblico` presso l`Universita` San Raffaele di Roma e consigliere del ministro;Giuseppe Di Meglio, vice capo di gabinetto; Saverio Lo Russo, coordinatore dell`Ufficio III del Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie; Gianluigi Pellegrino, avvocato del libero foro, in rappresentanza della Regione Lazio; Gabriella Acerbi, direttore generale di Roma Capitale. La Commissione avra` il compito di studiare e predisporre i possibili modelli giuridici per l`istituzione di una nuova Regione denominata Roma Capitale o per l`individuazione di soluzioni normative e tecniche per consentire l`effettiva attuazione dell`articolo 114 della Costituzione, e prestera` supporto alle attivita` e ai gruppi di lavoro per l`organizzazione del Giubileo 2025.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 10 Maggio 2021, 14:46

