Aggredisce la ex fidanzata a martellate, la donna è ricoverata in codice rosso

Aggredita nella tarda serata di ieri nel quartiere Capannelle di Roma a martellate dal suo ex fidanzato, una donna di 37 anni è stata poi ricoverata in codice rosso all'ospedale San Giovanni. Sono stati alcuni residenti dopo aver sentito le urla della donna a chiamare la polizia che è intervenuta sul posto. L'uomo, un 46enne, dopo averla aggredita nel box condominiale dove la donna, che stava rientrando a casa dal lavoro, aveva parcheggiato l'auto, le ha rubato il pc portatile. Agli agenti del Commissariato Romanina e della squadra mobile intervenuti la donna è riuscita a raccontare l'accaduto a riferire che aveva riconosciuto il sua ex nell'aggressore Ultimo aggiornamento: Sabato 18 Aprile 2020, 11:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA