Roma, caos anagrafe a Via Petroselli: Giorgia Meloni invia interrogazione urgente alla sindaca Raggi

affinché intervengano urgentemente presso i competenti uffici al fine di razionalizzare ed organizzare efficientemente il lavoro degli sportelli: quale è la tempistica prevista affinché gli sportelli possano essere organizzati in modo tale da soddisfare le esigenze e le aspettative dei cittadini che numerosi si recano presso gli uffici della Casa Comunale».





Mercoledì 15 Gennaio 2020, 11:23

Dopo il caos delle lunghe file presso gli uffici della Casa comunale didi via Petroselli raccontato dain questi giorni,a firma die Andrea Priamo alla sindaca di Romae a tutta la giunta capitolina. «Presso la Casa Comunale dell'Amministrazione Capitolino si recano numerosi cittadini per ritirare documentazioni varie tra cui anche multe da pagare che gli addetti alla notifica non hanno potuto consegnare direttamente all'interessato», si legge nel documento.«I cittadini si trovano ad affrontare numerose file e code che arrivano a superare anche i 100 metri, prima di poter arrivare a ritirare un documento - prosegue l'interrogazione urgente - presso la vecchia anagrafe di via Petroselli i cittadini sono costretti a sopportare ore ed ore presso più file per ritirare un documento giacente presso la Casa Comunale, bisogna affrontare infatti ben quattro code: una per conquistare il numero, una per accedere alla cassa e pagare, una per registrarsi allo sportello ed infine una quarta fila per ritirare la certificazione; si sono verificate risse e malori tra i cittadini che nella calca della fila non riuscivano neanche a respirare; nonostante la prenotazione via web dell'appuntamento, le tecnologie smart e le app, i cittadini si trovano a dover fare i conti con una scarsa ed inefficiente organizzazione del lavoro degli sportelli».Per tutto questo «si interroga il sindaco e la giunta di Roma Capitale - conclude l'interrogazione di Fratelli d'Italia -