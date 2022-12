Metro C, il sindaco Gualtieri e Salvini al cantiere al Colosseo. Il ministro: «Non è galleria ma opera d'arte»

Questa mattina il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini hanno visitato il cantiere della stazione Colosseo della Metro C. «Abbiamo visitato con il ministro Salvini il cantiere della stazione Colosseo della Metro C, un gioiello tecnologico», ha detto in una nota il sindaco.

«Stiamo andando avanti bene ed è stato molto importante la conferma del finanziamento per il completamento di tutta la tratta che dà certezza ed aiuterà anche ad accelerare i tempi di questa infrastruttura fondamentale. Questa sarà la stazione più importante e più bella del mondo, davvero un capolavoro di ingegneria», ha aggiunto Gualtieri. «Queste non sono gallerie ma opere d'arte. L'ho visto al Terzo Valico pochi giorni fa a Genova, l'ho visto con il Mose a Venezia, e spero di vederlo tra due anni con la posa della prima pietra del Ponte che collega la Sicilia ad Italia ed Europa», sottolinea il vice premier e ministro Salvini, in occasione della visita ai cantieri.

«Sabato di lavoro questa mattina! Con il ministro Matteo Salvini abbiamo visitato il cantiere della metro C ai fori imperiali. Una opera strategica per la Capitale che il nuovo governo ha giustamente rifinanziato. Roma deve tornare ad essere una grande capitale con una rete di metropolitane adeguata», afferma Davide Bordoni, consigliere della Lega a Roma e consigliere dello stesso ministro Salvini, che ha postato su Instagram le foto del sopralluogo.

