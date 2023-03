Parcheggio sul Lungotevere, dopo 15 anni di degrado arriva l'ultimatum per far iniziare i lavori entro il 28 marzo

di Emiliano Pretto

Il cantiere fantasma del parcheggio interrato di lungotevere Arnaldo da Brescia, a due passi da piazza del Popolo, è a un punto di svolta. A quanto apprende Leggo, dopo circa quindici anni di degrado, caratterizzati dall’assenza di lavori e dal sostanziale abbandono dell’area, il Campidoglio ha deciso di non prorogare i termini della concessione alle società concessionarie del progetto, la CoGeSa e la Ds Park Nove. Se non scatteranno i lavori entro il 28 marzo si arriverà alla revoca della concessione. L’idea di un parcheggio interrato infatti nacque tra il mandato del sindaco Walter Veltroni e quello del suo successore Gianni Alemanno.



Il parcheggio, che prevedeva inizialmente 344 posti auto, sarebbe dovuto servire a supporto della pedonalizzazione del Tridente. Durante gli scavi propedeutici, però, la scoperta di un collettore fognario bloccò le ruspe. Seguirono anni di varianti, caratterizzate dalla progressiva diminuzione dell’ampiezza del parcheggio, fino all’attuale definizione di 182 posti auto. Ma i lavori non sono mai partiti. Oggi il cantiere, un duplice “fazzoletto” di lungotevere chiuso tra ponte Regina Margherita e ponte Nenni, delimitato da bandoni gialli e altri con la scritta “Ci dispiace per il disagio, stiamo lavorando per migliorare la città”, si presenta in stato di forte degrado. Una parte dell’area è stata riempita di rifiuti ed erbacce. L’altra ospita alcune tende di senza fissa dimora.

Cosa succederà a breve con la revoca della concessione? Dal Campidoglio filtrano due scenari: la rimodulazione del progetto e l’affidamento ad altre società. Oppure la risistemazione dell’area verde superficiale con la creazione di un giardino. Dicendo addio per sempre al parcheggio interrato.

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Marzo 2023, 16:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA