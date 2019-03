Roghi tossici, bonificato il campo rom di via Salviati. E arrivano le pattuglie dell'Esercito

Sono iniziate ieri le operazioni di bonifica e messa in sicurezza della zona di fronte al campo rom di via Salviati, a Tor Sapienza. Sul posto, in mattinata, è arrivata anche Virginia Raggi che ha inaugurato così il suo rientro nella Capitale, dopo una settimana fuori città con la famiglia.

Qui la sindaca, dopo un sopralluogo, ha annunciato l'avvio della collaborazione fra la polizia locale e i militari della Brigata Sassari che dai prossimi giorni controlleranno tutta la zona per fermare il fenomeno dei roghi tossici. «In uno dei primi comitati di ordine e sicurezza a cui ho partecipato, avevo proprio chiesto l'impiego dei militari: finalmente questa richiesta è stata accolta. Questo è il primo tassello del percorso avviato con i militari della Brigata Sassari. Non devono e non possono più esistere zone franche, in cui la salute dei cittadini venga messa a repentaglio», ha affermato Raggi.

A Tor Sapienza, ieri, è arrivato anche il comandante del corpo della polizia locale, Antonio Di Maggio, che ha illustrato alla prima cittadina l'andamento delle operazioni. «Verrà delimitata un'area in cui saranno controllati tutti i veicoli in transito. Obiettivo è evitare che siano trasportati materiali utilizzati nel drammatico fenomeno dei roghi tossici.

Materiali trasportati illegalmente, spesso rubati, che vengono bruciati fino ad emettere miasmi nocivi per chi li respira. Una pratica criminale, inaccettabile, che stiamo contrastando con fermezza», ha rivendicato ancora Raggi. Il Campidoglio aveva annunciato a fine febbraio l'arrivo di 39 militari in città per supportare i caschi bianchi nel controllo di alcuni campi rom.

Soddisfatto anche il presidente del municipio interessato, il V, Giovanni Boccuzzi, che ha spiegato come andrà avanti l'azione sul territorio: «Proseguono le operazioni di disostruzione dell'impianto fognario che arriva dentro al campo e che porteranno al rifacimento anche della parte di scarico che insiste su Via Sansoni.

Solo a quel punto sarà possibile rifare il manto stradale e riaprire la strada dando così modo ad Ama di cominciare la pulizia definitiva della stessa Via Sansoni». Parallelamente continua, sia a La Barbuta, sia a Monachina, il piano per il superamento definitivo dei campi rom nella Capitale.

riproduzione riservata ® Ultimo aggiornamento: 09:37 © RIPRODUZIONE RISERVATA