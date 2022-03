Roma, fiamme e nube nera dal campo rom. La denuncia dei consiglieri FdI: «Cosa si aspetta a chiuderlo?»

Una nube nera si è alzata nel cielo dal campo rom di via Candoni a Roma. Attorno alle 17 di oggi, martedì 29 aprile, un incendio è divampato nel campo rom adiacente al deposito Atac e a denunciare il fatto sono stati i consiglieri capitolini di Fratelli d'Italia, Federico Rocca e Rachele Mussolini.

Leggi anche > Roma, temperature estive: al Circo Massimo ciclista in costume da bagno

«Una nube nera si è alzata nel cielo poco fa dal campo rom di via Candoni - hanno detto i due consiglieri -. Cosa aspetta il sindaco Gualtieri ad attivarsi per chiudere questo insediamento che oramai è diventato un pericolo costante per i cittadini e soprattutto per i dipendenti e i mezzi dell'adiacente deposito dell'Atac?

L'immobilismo non è più tollerabile nei confronti di una realtà che costantemente sale alla ribalta delle cronache per vicende poco edificanti. Senza dimenticare che i roghi tossici oltre ad inquinare sono un reato e a nulla serve la pattuglia della polizia locale di Roma Capitale che staziona fuori al campo nella totale impotenza di compiere qualsiasi intervento».

Ultimo aggiornamento: Martedì 29 Marzo 2022, 22:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA