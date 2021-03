Roma, licenze commerciali facili facili grazie alla gang del geometra. Coinvolti anche vigili, funzionari e dirigenti del Campidoglio

Faceva il geometra ma tutti lo chiamavano “il re delle licenze commerciali”. Otteneva permessi ed autorizzazioni dove gli altri non riuscivano. Ora sembra svelato il “mistero”. Cambi di destinazione d’uso di locali, conformità igienico sanitarie e sanatorie edilizie anche su abusi erano le pratiche, infatti, sarebbero scattati in cambio di mazzette ed assunzioni ottenuti grazie alla rete di funzionari e dirigenti infedeli del comune di Roma e della Asl.

Ma la facilità e la superficialità con la quale venivano rilasciate le pratiche burocratiche non è sfuggita ai detective di Fabio Germani del distretto di polizia di Fidene Serpentara ed agli agenti del III gruppo della Municipale. Le intercettazioni telefoniche ed ambientali, unite ai riscontri documentali dopo i sequestri effettuati negli uffici pubblici, hanno aperto uno squarcio sull’ennesimo caso di corruzione della burocrazia capitolina.

Sei le misure cautelari che, ieri mattina all’alba, su delega della procura, sono state notificate a cinque indagati nell’ambito dell’inchiesta battezzata dagli inquirenti “Easy Market”. Ai domiciliari è finito il geometra privato mentre gli altri quattro indagati (un funzionario della polizia locale Roma Capitale, un medico della Asl ed un dirigente amministrativo) sono stati raggiunti dalla misura dell’interdizione della sospensione dalla professione.

Assunzioni per figli e parenti, regalie ed utilità varie il prezzo che veniva pagato per corrompere i dipendenti infedeli.

Le indagini proseguono anche su altri municipi, dove il professionista arrestato poteva contare su figure interne compiacenti per mandare avanti pratiche “irrisolvibili”. Un esempio? Per il buon esito di una ispezione sanitaria in un supermercato, il medico indagato aveva ricevuto (in cambio) l’assunzione della figlia presso un altro supermercato della stessa catena.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Marzo 2021, 08:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA