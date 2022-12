L'assessora Lucarelli e Nancy Brilli premiano negozianti e artigiani: "Portano nel mondo con successo il nome di Roma"

Raccontare e conoscere Roma attraverso le storie di chi ha portato avanti la tradizione, l’arte dell’artigianato e del commercio. Ieri in Campidoglio, nella sala della Protomoteca, sono stati infatti premiati con una medaglia i commercianti, gli artigiani e gli imprenditori che hanno contribuito a rendere grande il nome della Capitale anche al di là dei suoi confini.

Il premio “Roma racconta Roma. Storie di commercio” nasce da un’idea fortemente voluta dall’assessora comunale alle politiche della sicurezza, alle pari opportunità e alle attività produttive, Monica Lucarelli (a sinistra nella foto con Nancy Brilli): «Questo premio vuole esser un riconoscimento per evidenziare fatti concreti e per non limitare la vita di un’attività produttiva solo a bilanci e incassi. Oggi abbiamo voluto rendere omaggio a chi ha portato e continua a portare il nome di Roma nel mondo, a chi non si arrende ai soprusi e lotta per la legalità, a chi porta avanti da anni tradizioni familiari innovandole e rinnovandole».



Le medaglie assegnate sono state 23, in tutti i municipi dal centro alla periferia per l’impegno sul territorio. E sono stati tanti i ”racconti” delle diverse realtà racchiuse in una serie di categorie simboliche e, per trovare queste storie, è stato fatto un lavoro di ricerca e di confronto sui territori. A dar voce alle storie di Roma c’era anche l’attrice Nancy Brilli che, da romana e amante della Città Eterna, ha sottolineato l’importanza delle botteghe storiche. «La storia delle botteghe, intese come luoghi in cui si realizzavano prodotti destinati alla vendita si perde nella notte dei tempi. Oggi di vere botteghe ce ne sono poche, ma tutte portano al loro interno un calore unico e una passione speciale che rende anche un singolo oggetto un’opera d’arte».

