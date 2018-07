Campidoglio, un'illuminazione da Oscar: nuovo sistema led

Martedì 24 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:42 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un'illuminazione spettacolare. Da lasciare chiunque passa a bocca aperta. Per il Campidoglio ci saranno ancora poche notti al buio. Su indicazione della Sindaca, infatti, è stato chiesto di realizzare un vestito di luce per palazzo Senatorio.Un nuovo sistema di led capaci di cambiare colore a seconda delle esigenze (ad esempio, n occasione della lotta alla violenza sulle donne la facciata viene illuminata con dei proiettori color rosa). Ma i nuvi fari disegneranno i contorni, accentuando le caratteristiche e si modelleranno come un abito di alta sartoria al corpo dell'edificio.Insomma, una luce da Oscar al punto che il Comune ha messo in campo i migliori ingegneri della luce presenti in Acea. I lavori, fanno sapere fonti dell'Amministrazione, partiranno già a metà settembre e dureranno circa un mese e mezzo. Una scelta dettata anche dalla tristezza attuale che domina la scena all'ombra di Marc'Aurelio: dopo il tramonto è tutto buio. Le uniche luci, bassissime per volere della Soprintendenza, sono quelle della piazza. Il resto è solo buio. Ma non si tratta dell'unico intervento per le illuminazioni artistiche. Nuove luci anche sull'ultima parte del Foro romano rimasta al buio.Anche la Regione ha voluto dare il suo contributo. Ecco allora che il Castello di Santa Severa si illumina con 94 apparecchi lineari e proiettori con tecnologia Led di ultima generazione. Il progetto anche in questo caso è stato firmato Acea.riproduzione riservata ®