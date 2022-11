Roma, cammina a piedi sulla corsia di sorpasso della A24 e tenta il suicidio: salvato da un poliziotto fuori servizio

Salvataggio sulla A24. Un poliziotto fuori servizio è intervenuto per mettere in salvo un ragazzo, che vagava a piedi sulla corsia di sorpasso in stato confusionale, all'altezza del cosiddetto "tronchetto".

Davide Pasquali, latitante romano arrestato in Spagna: detto "Er Pandoro", gestiva lo spaccio a Tor Bella Monaca

Crazy For Football, venerdì 18 al PalaTorrino di Roma la sfida tra Italia e Senegal

Cosa è successo

Il poliziotto stava tornando a casa dopo il turno di lavoro, quando la sua attenzione è stata attirata dal ragazzo, che in evidente stato confusionale vagava in modo pericoloso sull'A24. Il militare è intervenuto per metterlo in salvo ed evitare pericoli agli automobilisti in arrivo. Ma quando ha provato a farlo ragionare, il ragazzo ha tentato il suicidio provando a gettarsi in un dirupo. A quel punto l'agente l'ha afferrato e con l'aiuto di alcuni colleghi che erano sopraggiunti è riuscito a metterlo in salvo. Soccorso dal personale medico del 118, è stato trasportato in ospedale.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 18 Novembre 2022, 13:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA