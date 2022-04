Roma, voragine in strada: il camion inghiottito nell'enorme buca

Un boato spaventoso, la voragine che si apre e il camion che sprofonda. Sotto gli occhi dei passanti. È accaduto ieri mattina, verso le 11.30 al Pigneto dove un camion betoniera è rimasto incastrato con le ruote posteriori in una enorme buca sul manto stradale. A sbriciolarsi sotto il peso della betoniera è stata via Nicolò Piccinino, dove sono intervenute le pattuglie della polizia locale, del V gruppo Prenestino, per chiudere la strada da via Riccio da Parma a piazza dei Condottieri per consentire i lavori di messa in sicurezza e il recupero del camion tramite i vigili del fuoco.



Ennesimo choc per i romani per i quali le voragini, purtroppo, non sono una novità: a novembre scorso si aprì infatti, sempre al Pigneto, una pericolosa buca in via Albimonte, profonda 5 metri. Sempre a novembre franò l'asfalto a due passi dal Pantheon con tanto di mezzo rimasto incastrato nella buca. Mentre ad agosto scorso fu la volta di via dei Fiori all'Alessandrino.

