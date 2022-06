Roma, camion rompe una conduttura idrica: geyser in via Acqua Acetosa Ostiense Foto

Ingente perdita d’acqua in via Acqua Acetosa Ostiense a Roma causata da un autoarticolato che ha danneggiato una conduttura idrica. Il camion nonostante i cartelli che segnalano l'altezza massima, 4 metri, dei mezzi in transito ha tentato di infilarsi comunque nel sottopasso e ha tranciato una tubatura dell'acqua, provocando un geyser d'acqua che ha allagato la strada. Il camion è rimasto inoltre incastrato nella galleria che passa sotto la Pontina. Diverse pattuglie del IX Gruppo Eur della Polizia Locale sono intervenute sul posto. E' stata disposta la chiusura della strada dallo svincolo di via Pontina. Sul posto personale di Acea che sta lavorando per riparare il danno.

Un incidente simile era accaduto a fine maggio del 2020. In quel caso però il responsabile della rottura della tubatura si era dato alla fuga. E' stato poi rintracciato dagli agenti della polizia locale attraverso le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nell'area. Al termine delle indagini il responsabile, un cittadino di nazionalità marocchina di 28 anni, era stato denunciato per danneggiamento e interruzione di servizio di pubblica utilità. Ha dovuto rispondere anche della violazione amministrativa relativa al mancato rispetto della segnaletica che, nel tratto di strada interessato, vieta il transito ai veicoli di altezza superiore ai 4 metri.

