Roma, camion dei rifiuti perde cassone e schiaccia un furgone: grave 40enne

A rimanere gravemente ferito un 40enne, estratto dai pompieri dalla lamiere del furgone che stava conducendo e trasportato d'urgenza in ospedale con l'elisoccorso. L'incidente stradale è avvenuto stamani all'altezza del chilometro 14 della via Aurelia, nella zona di Malagrotta. “

Secondo la prima ricostruzione, il mezzo pesante per il trasporto dei rifiuti stava percorrendo la via Aurelia quando, in un tratto in salita della Strada Statale 1, ha perso il pesante cassone che trasportava nel rimorchio del camion. Dietro di lui viaggiava un furgone Citroen con il conducente che nulla ha potuto per evitare di essere schiacciato dal cassone perso dal tir che lo precedeva.









