Roma, paura a Capannelle: camion dell'Ama urta contro un ponte, crollata una trave

Roma, paura a Capannelle per la caduta di una trave del ponte ferroviario. L'incidente, spiegano i vigili del fuoco, è stato causato dall'urto con il ponte di un camion dell'Ama. Sul posto anche i vigili urbani che hanno chiuso la strada.

La trave è caduta dal ponte della ferrovia di via delle Capannelle. Sul posto i vigili urbani dei gruppi Tuscolano e Appio. Non ci sono feriti o danni significativi alla struttura, ma la polizia locale ha chiuso via delle Capannelle da via Appia Nuova a via Tuscolana, in entrambi i sensi di marcia, per mettere in sicurezza l'area.

Necessaria inoltre la temporanea chiusura di via del Calice, all'altezza di via delle Capannelle e di via Lucrezia Romana. La caduta della trave dal ponte ferroviario di Capannelle è stata causata dall'urto, con il cassone, di un mezzo dell'Ama. La trave si è divelta ed è caduta sulla strada sottostante. I vigili urbani sono tuttora impegnati nelle chiusure stradali e nei servizi di viabilità potenziati in tutta la zona, mentre i vigili del fuoco, con una autogru, hanno rimosso la trave.

