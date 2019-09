di Marco Esposito

Che Roma avesse qualche problema con la raccolta dei rifiuti è cosa nota a molti, ma nessuno poteva immaginare che i problemi della raccolta dell'immondizia nelle strade della Capitale fossero dovuti anche...alla mancata potatura degli alberi e al modo discutibile con cui vengono transennati i "lavori in corso".



Infatti, questa mattina gli abitanti di Via Bompiani, in zona Piazza Navigatori, sono stati svegliati un po' prima del solito a causa di urla, rumori difficilmente distinguibili, e clacson. Verso le 6:30 un malcapitato dipendente AMA, alla guida di un camion dei rifiuti, ha trovato la strada ridotta a causa dei lavori in corso. Sono infatti giorni che la via in questione - secondo quanto raccontato a Leggo dai residenti - è sottoposta a lavori di scavo, presumibilmente, per l'inserimento di cavi elettrici o fibra ottica.



«E' un caos - racconta un abitante esasperato a Leggo - a causa di questi lavori la strada è percorsa da un vero e proprio fossato scavato praticamente al centro della carregiata. Non c'è più praticamente spazio per passare con una macchina, si figuri con un camion». Tutto ciò impedisce ovviamente agli automobilisti di parcheggiare, ma provoca disagi anche a chi deve ritirare la spazzatura.



Infatti - racconta chi ha ripreso la scena a Leggo - i cassonetti di carta, plastica umido ed indifferenziata sono stati arbitriariamente spostati sui marciapiedi ed inoltre non si è tenuto conto dello spazio necessario per fa passare i camion dell'Ama.



La persona che ha fatto le riprese e le ha poi inviate alla redazione di Leggo, racconta: «Quando il camion dell'Ama è arrivato per per svuotare il cassonetto ha prima trovato un paio di macchine sul marciapiede che non lo facevano passare e successivamente - dopo aver svegliato un paio di palazzi interi per far scendere i proprietari delle macchine - si è bloccato davanti ad un albero che ne ostruiva il passaggio».



A quel punto l'ardua decisione: creare un tappo e svegliare tutti fino a Piazza Navigatori oppure buttare gù l'albero al grido di "Ma si può lavorare così?!" «La sorte - conclude uno degli abitanti di via Bompiani - è stata avversa all'unico piccolo polmone di una via già parecchio disastrata». Giovedì 26 Settembre 2019, 08:29

