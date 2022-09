Roma, ristoranti senza personale? A Trastevere i camerieri li trova Sant'Egidio: 3 rifugiati tra i tavoli di "Zi Umberto"

di Lorena Loiacono

I turisti che gli chiedono di bere il cappuccino mentre mangiano l’amatriciana, non li fa neanche sedere a tavola. Per il resto, invece, nel suo locale accoglie tutti.

Simpaticamente irremovibile a proposito dei dogmi della cucina romana, Paolo infatti ha il cuore grande: proprio come i trasteverini doc, gente che si fa in quattro per aiutare gli altri.

È così che Paolo Catarinozzi dell’osteria “Zì Umberto” di piazza della Malva, ha accolto tra i suoi tavoli tre ragazzi in difficoltà. Tre giovani arrivati in Italia privi di tutto e che, non sapendo dove andare, hanno chiesto aiuto alla comunità di Sant’Egidio. Ed è proprio lì che hanno trovato anche un lavoro.



Una bella storia, anzi la storia di una Roma che sa ancora farsi voler bene: «Non trovavo camerieri per il mio ristorante - spiega Paolo, dalla sua storica osteria a due passi da piazza Trilussa - e allora mi sono detto: perché non chiedere ai miei amici di Sant’Egidio se c’è qualcuno che vuole lavorare con me? Così ho fatto. Ora ho due ragazzi in più in sala e una ragazza in un altro locale, in piazza delle Tartarughe. E sono tutti davvero bravi: ci siamo trovati subito bene». I tre giovani stranieri sono stati assunti con un contratto di apprendistato e seguono regolarmente anche i corsi di formazione di 50 ore. Insomma, stanno imparando un mestiere per garantirsi un futuro. E potranno continuare a farlo lì, da “Zì Umberto”, dove servono a tavola soprattutto agli stranieri in vacanza. Non si risparmiano anche spiegare che la panna nella carbonara proprio non ci va e apprezzano i romani in cerca di una cacio e pepe fatta come si deve.



Ultimo aggiornamento: Lunedì 19 Settembre 2022, 07:00

