Roma, tragliano l'orario per il serivizio di trasporto dei disabili: «Chi ha difficoltà potrà utilizzare il taxi»

Ultimo aggiornamento: Martedì 1 Settembre 2020, 21:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un caso, quello del. Alcuni utenti del servizio, che utilizzano degli speciali mezzi gestiti da aziende private per il Campidoglio, avevano lamentato un, con un preavviso di appena 24 ore., però, ha chiarito: «Non è una nostra decisione e abbiamo predisposto servizi alternativi». Ecco cosa è successo.Il servizio collettivo di, è garantito dae fornito da un'azienda privata di trasporti pugliese ma attiva in tutta Italia e anche in alcuni paesi europei, la. L'azienda, che gestisce il servizio, si occupa di, accompagnandoli ogni giorno presso il luogo di lavoro. Il 27 agosto scorso, tuttavia, gli utenti erano stati informati di undi servizio con un solo giorno di pravviso: dal 28 agosto, infatti, il servizio sarebbe stato garantito solo dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. Un cambiamento repentino, destinato a creare non pochi disagi a utenti disabili che in alcuni casi non avrebbero potuto recarsi sul luogo di lavoro o di cura.Il caso era stato sollevato da alcuni utenti, e anche alcuni lettori avevano scritto a Leggo lamentandosi di questo problema, ma non si tratterebbe di una decisione assunta da, bensì dovuta ad una scelta dell'azienda che gestisce il trasporto collettivo dei disabili. Così come è stato affermato da un comunicato di: «La riduzione del servizio è avvenuta per motivi indipendenti dalla nostra volontà, si tratta esclusivamente di una scelta operativa del gestore». Per sopperire ai disagi, ilha stabilito che gli utenti del servizio collettivo potranno usufruire di quello individuale, attraverso appositi(numero di telefono riservato: 066677). Per usufruire del servizio taxi è a disposizione degli utenti un budget trimestrale, da utilizzare con tariffe diversificate a seconda delle attività da svolgere (sociali o lavorative).Si potràcon la possibilità di contattare direttamente l'autista della vettura assegnata. La speranza è che possano esserci abbastanza mezzi per garantire il servizio a chi, fino a pochi giorni fa, si spostava per motivi di necessità a bordo di furgoni capaci di trasportare più persone.