Roma, Calenda lascia il consiglio comunale: «Incompatibile con gli altri ruoli»

Carlo Calenda lascia il consiglio comunale di Roma. Il leader di Azione, ex candidato sindaco, lo aveva già annunciato più volte ma ora è arrivata la conferma ufficiale.

Carlo Calenda, europarlamentare, ha spiegato l'incompatibilità del ruolo di consigliere comunale con quelli già ricoperti. Su Twitter, il leader di Azione lo ha annunciato ufficialmente: «Come previsto e dichiarato agli elettori prima del voto, la presenza in Consiglio Comunale è incompatibile con il lavoro di europarlamentare e leader di partito. Rimanere per ragioni simboliche è assurdo. Lascerò spazio a Francesco Carpano, che ha coordinato il programma della nostra lista».

Su Francesco Carpano, che prenderà il suo posto, Carlo Calenda ha affermato: «Francesco è un giovane preparatissimo e molto motivato, che non vede l'ora di dedicare il 100% del suo tempo al lavoro in Consiglio e in particolare ai temi dei rifiuti e dei trasporti che segue da quasi due anni. Dunque largo a lui».

