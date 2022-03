Roma, calci e pugni alla compagna davanti ai figli: arrestato un 42enne

Calci e pugni alla compagna, arrestato un 42enne che appena tre giorni prima era stato scarcerato dopo aver scontato una pena per spaccio di droga. È successo ad Anzio, in provincia di Roma.

L'arresto, con l'accusa di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale, risale allo scorso 12 marzo ma è stato reso noto solo oggi. L'uomo, incurante della presenza dei figli, sottoponeva la compagna a violenza fisica e psicologica, tra calci e pugni (anche al volto), insulti e minacce.

Ricevuta la segnalazione, i poliziotti, giunti all'esterno dell'abitazione, hanno notato le due auto danneggiate appartenenti a due persone intervenute in difesa della donna e, una volta entrati all'interno della casa, hanno cercato di calmare l'uomo ma questi, ha opposto loro resistenza gettandosi in terra per evitare l'arresto. La vittima è stata trasportata in ospedale e curata con 7 giorni di prognosi, mentre l'uomo arrestato, dopo la convalida è stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere.

