Roma, cade in un pozzo e muore: inutili i soccorsi

Tragedia in provincia di Roma. Un uomo di 71 anni è morto dopo essere caduto in un pozzo a Zagarolo.

La tragedia è avvenuta al civico 92 di via Cancellata di Mezzo, al confine tra i comuni di Zagarolo e Gallicano nel Lazio. Alle 13.20 è scattato l'intervento dei vigili del fuoco, dopo che era partito l'allarme per un uomo caduto all'interno di un pozzo di raccolta dell'acqua piovana. Una volta sul posto, i soccorritori si sono calati all'interno del pozzo ma non hanno potuto far altro che recuperare il corpo dell'uomo, ormai senza vita. Sulla dinamica dell'incidente indagano i carabinieri di Zagarolo e Palestrina.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 28 Aprile 2022, 15:20

