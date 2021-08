Roma, donna cade nel Tevere: salvata dai carabinieri

Si butta nel Tevere all'altezza di Lungotevere in Sassia, intorno alle 14, ma fortunatamente viene notata da alcuni passanti che hanno lanciato l'allarme al numero unico per le emergenze. Sul posto due pattuglie dei carabinieri della stazione Roma Trastevere e del Nucleo radiomobile che hanno rintracciato la donna a Ponte Sisto. Secondo il Messaggero.it la donna avrebbe 59 anni, e sarebbe la nipote di Giacomo Matteotti, il deputato socialista ucciso dai fascisti nel 1924, quasi un secolo fa.

Prontamente soccorsa è stata recuperata a braccia dai militari. Al momento del salvataggio, un pò confusa, aveva il busto scoperto per cui le è stata fornita una camicia della divisa dell'Arma. Non si conoscono i motivi del gesto. La donna, soccorsa da personale medico, è stata condotta all'ospedale Santo Spirito per le cure del caso.

Martedì 17 Agosto 2021

