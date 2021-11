Roma, cade mentre monta un capannone: morto operaio 41enne

Un'altra morte sul lavoro. Una nuova tragedia sul lavoro oggi a Roma. Un operaio che stava montando un capannone è caduto da un trabattello alto tre metri sbattendo la testa.

Leggi anche > Roma, cade da un'impalcatura: operaio morto sul colpo

È accaduto in un circolo sportivo in via Cantelmo, in zona Gianicolense. Sul posto i carabinieri del nucleo investigativo e della stazione Bravetta che indagano sull'accaduto. Operato d'urgenza alla testa, il 41enne romano è purtroppo deceduto. Si tratta del secondo morto sul lavoro in due giorni. Ieri un altro operaio è morto dopo essere precipitato da un'impalcatura di un palazzo in zona San Pietro.

Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Novembre 2021, 18:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA