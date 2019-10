Roma, cade dalla finestra mentre tenta di rubare in un grande magazzino: grave albanese di 38 anni

Voleva mettere a segno un furto all'interno di grande magazzino, ma è precipitato nel tentativo di entrare da una finestra. L'uomo è stato arrestato dai poliziotti del commissariato Prenestino, diretto da Roberto Arneodo.



Si tratta di un 38enne albanese arrestato per tentato furto aggravato. Ieri sera gli agenti sono stati inviati dalla Sala operativa in via Collatina in un grande magazzino perché la vigilanza privata, intervenuta per un allarme in funzione, aveva bloccato un uomo trovato in terra all'interno del parcheggio, sotto una finestra e con accanto diversi arnesi atti allo scasso.



L'uomo è stato soccorso e trasportato in codice rosso in ospedale con diverse fratture, ma non in pericolo di vita. Il materiale è stato sequestrato e l'uomo arrestato per tentato furto aggravato. Lunedì 28 Ottobre 2019, 11:32

