Roma, cade dalla finestra mentre gioca nella stanza: bambino di 11 anni ricoverato in codice rosso

Grave incidente questo pomeriggio a Roma. Un bambino di 11 anni è caduto dalla finestra di un appartamento al primo piano in via Amerigo Vespucci, zona Testaccio. Il piccolo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Bambino Gesù e secondo quanto si apprende, lamentava dolori al braccio, alle gambe e alla schiena.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 e la Polizia con una volante e le pattuglie del commissariato Celio.

Secondo quanto riferito dalla madre che era in casa con il figlio, il bambino stava giocando nella sua camera e sarebbe salito su una scrivania che si trovava vicino alla finestra. Da lì sarebbe precipitato di sotto per cause in corso d'accertamento.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 16 Marzo 2022, 19:45

