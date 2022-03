Cade da 7 metri mentre pota gli alberi: morto 56enne, dramma ai Castelli Romani

Tragedia sul lavoro ai Castelli Romani. Un 56enne di Genzano è morto dopo essere caduto da un'altezza di circa 7 metri mentre stava eseguendo dei lavori di potatura di alberi per conto del proprietario di un terreno a Nemi. L'incidente è accaduto questa mattina alle 11.30. Nella proprietà di via Calvarione sono intervenuti i carabinieri della stazione di Nemi e il personale del 118 con l'elisoccorso. I sanitari hanno tentato invano di rianimare l'uomo. Sul posto anche personale dell'Asl Roma 6. La salma è stata portata al Policlinico Roma Tor Vergata per autopsia come disposto dall'autorità giudiziaria.

«Ennesimo ed inaccettabile incidente sul lavoro» commentano Paolo Capone, segretario generale dell'Ugl, e Armando Valiani, segretario regionale Ugl Lazio. «Ci troviamo di fronte ad una strage quotidiana, - proseguono i sindacalisti - davanti alla quale non possiamo voltare le spalle. E' necessario far fronte rapidamente a questa emergenza nazionale con interventi diretti a rafforzare le misure di sicurezza sul lavoro. In tal senso, chiediamo ancora una volta di convocare un tavolo nazionale al fine di intensificare i controlli. Al contempo, risulta fondamentale formare i lavoratori per prevenire gli innumerevoli infortuni che si tramutano per lo più in tragedie».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 2 Marzo 2022, 20:17

