Roma, cade nella buca... e nella burocrazia: la trafila infinita per una denuncia

Un rimpallo da un ufficio all’altro senza riuscire a denunciare il suo incidente, causato da una buca, tanto profonda quanto grande. È la vicenda che racconta la signora R. D. - che ha chiesto di rimanere anonima - e che a oltre 10 giorni di distanza, ancora non è riuscita a segnalare alle autorità la sua disavventura.«Lo scorso 25 gennaio - racconta la donna - percorrevo via Cristoforo Colombo quando, all’angolo con via Costantino, ho centrato una buca con la mia macchina, che ha riportato danni ingenti: oltre alla gomma, completamente squarciata, la vettura ha riportato danni alla scatola dello sterzo, al sensore dell’olio, alle parti mobili e all’asse di convergenza delle ruote». Subito dopo lo schianto nella buca, la signora chiama la polizia municipale, che però non manda neanche una volante, in quanto non sono coinvolti feriti.Da questo momento comincia una sorta di gioco dell’oca: «Durante la telefonata - racconta la signora - ho chiesto se potessi denunciare l’accaduto, ma mi hanno detto che l’ufficio del municipio competente (l’ottavo, ndr) di sabato è chiuso, e che avrei potuto presentare la denuncia anche in un qualsiasi altro ufficio della polizia locale». Cosa che la donna prova a fare il sabato successivo, all’ufficio dei Parioli. Eppure, il suo tentativo di denunciare la vicenda si arena perché, secondo i vigili, la signora deve recarsi all’ufficio competente, che è quello di via Ballarin: lì, la rassicurano al telefono, potrà denunciare il tutto. Ma invece arriva un’altra scrollata di spalle: «Mi hanno detto - conferma la signora - che mi sarei dovuta rivolgere all’Ufficio relazioni con il pubblico del municipio competente», che si trova a via Benedetto Croce.All’ennesimo giro, R. D. spera di poter finalmente sporgere denuncia: ma gli addetti le chiedono di presentare, insieme alla denuncia, il verbale della polizia municipale. «Ma se quando ho fatto l’incidente non è intervenuta nessuna volante, come posso avere la denuncia?», ha chiesto la stessa allo sportello. La risposta? Un altro giro in un altro ufficio.«Ho sprecato due mattine e mezza, in giro per tre uffici diversi sparsi in Roma senza concludere nulla - afferma la signora, stremata - non sono riuscita ancora a presentare la denuncia e, soprattutto, la buca è ancora lì, con il rischio che qualcuno si faccia molto più male».