Era scomparso da maggio, trovano il suo cadavere in avanzato stato di decomposizione

Giallo in gran parte risolto a Tor Sapienza, in zona Prenestino. Qui è stato trovato il cadavere (in avanzato stato decomposizione) di Mssimiliano Vece, un 60enne la cui scomparsa era stata denunciata nello scorso mese di maggio: il corpo senza vita era in un cespuglio davanti allo stabilimento della Peroni, in via Renato Birolli, sulla Collatina. Sarà l’autopsia a chiarire le cause della morte, per capire se sia stata usata violenza. Le indagini sul macabro ritrovamento sono affidate alla polizia. Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Giugno 2020, 08:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA