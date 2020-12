Roma, cadavere di un 23enne trovato al Muro Torto

Il corpo senza vita di un 23enne romeno è stato trovato alle 16.57 di oggi in viale del Muro Torto, all'altezza del cavalcavia del Pincio in direzione di piazzale Brasile. A notare il cadavere e a segnalarne la presenza è stato il dirigente del servizio di ordine pubblico che si trovava già sul posto per la rissa a Villa Borghese. Sul posto la volante, la Prevenzione X e la Castro Pretorio insieme agli agenti del commissariato Salario Parioli impegnati nelle indagini.

Ultimo aggiornamento: Sabato 12 Dicembre 2020, 19:27

