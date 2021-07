Roma, cadavere di una donna ritrovato in un campo di grano alla Muratella

Il corpo di una donna in avanzato stato di decomposizione è stato rinvenuto, nella tarda mattinata di oggi, in un campo di grano nella zona Muratella nei pressi del Parco de Medici a Roma. Il macabro rinvenimento è stato fatto da un operaio che lavora il terreno per conto del proprietario e che ha immediatamente lanciato l'Allarme. Sul posto sono accorsi gli agenti del commissariato di polizia San Paolo.

Le condizioni della salma, inizialmente, non permettevano neanche di riconoscerne il sesso tanto che si era pensato si trattasse di un uomo. Il medico legale sul posto ha accertato, invece, che si tratta di una donna ma al momento non è chiaro se siano stati trovati segni di violenza. Si indaga, oltre per risalire alle cause della morte, anche per stabilire l'identità della donna.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 9 Luglio 2021, 16:56

