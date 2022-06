Roma, choc alla Borghesiana: cadavere di un 20enne trovato in villa. «Abbiamo sentito uno sparo»

Giallo alla Borghesiana nella zona del Casilino. Uno sparo in via Domanico ha messo in allarme i residenti che hanno chiamato i carabinieri. Gli investigatori, nella villa dove è stato sentito lo sparo, hanno trovato il cadavere di un ragazzo di 20 anni con un foro alla testa. Il giovane di etnia rom ma nato a Tivoli aveva precedenti penali. I carabinieri del nucleo investigativo di Frascati indagano a 360 non tralasciando nemmeno l’ipotesi del suicidio.

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Giugno 2022, 11:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA