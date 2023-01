In appartamento di un residence nella zona Balduina, a Roma, è stato trovato oggi dalla polizia il cadavere di un uomo di 77 anni. In base a quanto si apprende il corpo era in avanzato stato di decomposizione. La salma è stata messa a disposizione della magistratura. Sono in corso indagini per accertare le cause del decesso.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 20 Gennaio 2023, 20:00

