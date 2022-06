Roma, cadavere trovato nell'Aniene: è di un giovane scomparso giorni fa

Il cadavere di un uomo è stato individuato e recuperato dai sommozzatori vigili del fuoco nell'Aniene, a Roma. Si tratterebbe di un giovane disperso da sabato, dopo essersi lanciato nel fiume da Ponte Tazio.

Il ritrovamento è avvenuto in un'ansa sulla riva sinistra dell'Aniene in zona Montesacro, nei pressi di via Valsolda. Con tutta probabilità, il cadavere recuperato dai vigili del fuoco è quello di un giovane che, sabato scorso, si era lanciato nell'Aniene da Ponte Tazio, a poche decine di metri di distanza: per la conferma definitiva, però, si attende il riconoscimento da parte dei familiari.

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Giugno 2022, 14:59

